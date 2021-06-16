В Коми 42-летняя женщина из-за ревности ударила ножом в шею свою соперницу

Дружеская встреча закончилась для жительницы Удорского района лишением свободы Фото: Архив "КП"

В Удорском районе веселое застолье превратилось в кровавую драму. Минувшей зимой 42-летняя женщина была в гостях у своей подруги, на вечеринке было еще несколько человек. В какой-то момент жительница Удорского района приревновала своего сожителя к знакомой и схватилась за нож. Она нанесла удар холодным оружием в шею соперницы.

Когда еще одна гостья попыталась помочь пострадавшей, обезумевшая женщина ранила и ее: она вонзила нож в спину несчастной, причинив ей тяжкий вред здоровью. К счастью, обе пострадавшие выжили.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Коми, осужденная свою вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима.

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