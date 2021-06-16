Минздрав Коми сообщил о состоянии молодой матери, на которую упала железная дверь

Воркутинка, на которую с высоты упала дверь, проходит реабилитацию Фото: Архив "КП"

Состояние воркутинки, на которую из окна третьего этажа упала железная дверь, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает БНК со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что сейчас 35-летняя женщина проходит реабилитацию. За молодой матерью круглосуточно ведется наблюдение местными нейрохирургами.

Напомним, инцидент произошёл в майские праздники. Женщина шла с ребенком по Народной улице, когда из дома №6 на нее упала металлическая дверь, которую выбросили коммунальщики из окна третьего этажа. Мужчины не удостоверились в безопасности и не заметили прохожих.

Женщину экстренно госпитализировали в больницу, где ей сделали не одну операцию. Особенно сильно пострадало лицо жительницы Воркуты.

По данному факту было начато расследование.

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