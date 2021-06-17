«Все скучают»: в Коми прекратили поиски молодой матери, но женщина не найдена

Фото: из личного архива Натальи Тимофеевой

В Коми, несмотря на то, что добровольцы отряда «Лиза Алерт Коми» прекратили поиски 31-летней жительницы Сосногорска Натальи Тимофеевой, женщина остается не найденной. Об этом «КП-Коми» сообщила дочь пропавшей. По ее словам, семья не знает истинных причин, почему поиски свернули.

- Сейчас мы ищем маму своими силами. Я не знаю причин, почему ее перестали искать волонтеры. Мне сказали, что якобы видели похожую женщину, поэтому возможно, - говорит дочь Натальи.

Редакция также обратилась за комментарием к «Лиза Алерт Коми». Однако точных причин остановки поисков нам не назвали.

- Поиск завершён , для добровольцев это значит, что мы приостанавливаем какие-либо действия по данному поиску, наша задача выполнена и закрыта. Ход поисков мы не комментируем, - сообщили в отряде.

Дочь Натальи рассказала нам подробности исчезновения мамы. Женщина ушла из дома 7-го июня в больницу. Перед этим Наталья созвонилась с дочерью и сказала, что обязательно ей перезвонит после того, как выйдет от врача. Однако звонка дочь так и не дождалась. В тот день телефон Натальи еще принимал входящие, но уже на следующий день он стал вне зоны доступа.

Сейчас поисками Натальи занимается и полиция. Она прорабатывает все возможные варианты.

В это время женщину дома ждут муж и дети. Они очень скучают по своей маме и верят, что она скоро вернется.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-синие, зеленые глаза.

Была одета: в синюю джинсовую куртку, белую футболку, темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки на высокой платформе.

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