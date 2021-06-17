В Коми семьи могут получить деньги на развитие своего бизнеса

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В Коми продлеваются сроки конкурсов на получение грантов на развитие семейной фермы и сельской кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.

Как рассказали в ведомстве, конкурсный отбор заявок продлили до 25 июня. В 2021 году на развитие семейной фермы предусмотрено 57,2 миллиона рублей. Деньги выдаются при условии, что глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства являются российскими гражданами.

Государство готово компенсировать 60% затрат по проектам, а оставшаяся часть обеспечивается фермером. На дату подачи заявки семейное хозяйство должно работать не менее года. Обязательное условие – создание не менее трех рабочих мест.

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