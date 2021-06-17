В городе Коми из-за выпавшего снега в середине июня не будут отключать тепло

Фото: «Моя Воркута»
В Воркуте разыгралась непогода: жители города ранним утром обнаружили, что на смену лету пришла вновь зима. На улицах лежал снег, а температура воздуха утром опустилась практически до нуля.
Горожане уже начали поздравлять друг друга с наступающим Новым годом и делились свежими фото заснеженных пейзажей в комментариях. Они также задавались вопросом: «Будут ли отключать отопление в домах?». Снег выпал ровно за день до планового отключения тепла.
Однако, как стало известно, власти города приняли решение сдвинуть сроки окончания отопительного сезона из-за резко спада температуры. Теперь предварительная дата завершения подачи тепла перенесена на 24 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погода решила пошутить
Коми накрывает снегом в середине лета (подробности)