В Сыктывкаре 15-летний подросток держит в страхе всю школу

15-летний сыктывкарец держит в страхе школу, детей и своих родителей Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 15-летний школьник терроризирует своих одноклассников и педагогов. Подросток своим поведением уже принес немало проблем учебному заведению. Учителя и родители уже не знают, к кому обратиться за помощью.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на начальника УМВД по городу Ильдара Хуснутдинова, мальчик ведет себя агрессивно и пугает сверстников. Выяснилось, что подростка из-за его поведения уже перевели на домашнее обучение, однако в школу он так и не перестал приходить. Во время своих визитов он бросался на других детей, что приходилось заслонять их взрослым. Девочки уже боятся ходить на уроки, говорят учителя.

Однако правоохранительные органы сделать ничего не могут: мальчик не нарушает закон. Остается только один выход – это работать непосредственно с юношей. Соцпедагоги, психологи и классный руководитель беседуют с мальчиком, но результатов это не дает.

К слову, семья у подростка благополучная и на учете не состоит. Родители даже задумывались о лечении для своего сына, но тот категорически против.

- Решаем вопрос в ручном режиме, другого выхода у нас нет, - заявил Хуснутдинов.

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