В Минздраве Коми рассказали о состоянии избитого возле кафе мужчины

Фото: Архив "КП"

В Министерстве здравоохранения Коми рассказали о состоянии мужчины, избитого возле кафе в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, возле одного из кафе в Воркуте два человека избили посетителя. Один из нападавших скрутил и удерживал жертву. В это время второй мужчина бил его ногами по голове и лицу. Бармен вызвал полицию. Сообщалось, что избитый мужчина находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Минздраве отметили, что пострадавший 1985 года рождения жив. Как передает БНК, его состояние стабильное, средней степени тяжести. В сети появились сообщения о смерти пострадавшего, но они не соответствуют действительности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми трое мужчин напали на прохожего и избили его средь бела дня (подробнее)