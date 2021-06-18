В Коми женщина 53-летняя женщина угрожала взорвать жилой дом

Фото: pexels.com

В Коми возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве. Виновницей оказалась 53-летняя жительница Усть-Куломского района.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Коми, пьяная женщина два раза звонила в службу спасения с угрозами уничтожить жилое здание. В первый раз она заявила, что подожгла дом, в котором находится четыре квартиры, а на следующий день и вовсе сообщила, что готовит взорвать здание.

Сейчас шутнице грозит штраф, максимальный размер которого достигает 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте трех человек будут судить за взрыв на НПЗ (подробности)