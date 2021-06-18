В Коми в лобовом столкновении легковушек пострадал подросток

Фото: группа «Жесть Коми» во «ВКонтакте»
В Выльгорте столкнулись «KIA Sportage» и «Daewoo Nexia». Сообщается, что в результате аварии пострадал 16-летний подросток.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми, ДТП было зафиксировано накануне. Мужчина за рулем японского автомобиля ехал по дороге Чебоксары – Сыктывкар, когда на 784 км он начал поворачивать налево, однако, думая, что успеет проскочить, не уступил дороге корейской легковушке.
От удара сильно пострадала обе машины. В салоне Daewoo Nexia в этот момент находился несовершеннолетний. Медики, прибывшие на место аварии, диагностировали у подростка перелом носа. Возможно, травмы можно было бы избежать, если бы юноша пристегнулся.
По данному факту начато разбирательство.
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