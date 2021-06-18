Жительница Коми выиграла в лотерею более 700 тысяч рублей

Галина Сидорова давно участвует в государственных лотереях Фото: Архив "КП"

В Коми жительница республики выиграла в лотерею более 700 тысяч рублей. Счастливый билет женщина приобрела в обычном постовом отделении. Признается, что, когда заполняла заветный кусок бумаги, не надеялась на победу. Однако удача была на ее стороне.

Первым о победе жительницы Коми узнал ее муж. Он начал проверять итоги тиража и не поверил своим глазам: его жена выиграла. Он скорее позвал супругу, чтобы та сама лично удостоверилась в призе.

Раньше победительница работала в детском саду, а сейчас вышла на пенсию. В свободное время она занимается рукоделием и выращивает комнатные растения. В будущем супруги планируют потратить выигранные деньги на покупку нового семейного автомобиля.

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