В Сыктывкаре обнаружено тело пропавшего семь лет назад мужчины

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В Сыктывкаре на берегу озера Выльты обнаружено тело мужчины. Останки, которые пролежали долгое время в яме, были закопаны в песок. Как сообщили в пресс-службе СК по Коми, смерть мужчина носит насильственный характер.

Оказалось, что погибшим является пропавший семь лет назад сыктывкарец. Тогда родственники мужчины обратились в полицию за помощью, однако долгие годы оставалась неизвестной судьба пропавшего. Следователи в 2020 году вновь решили возобновить дело об исчезновении и выяснили, что к пропаже мужчины имеет отношение его знакомый.

Выяснилось, что весной 2013 года пропавший и его тогда еще 28-летний друг поругались, в ходе ссоры последний вонзил отвертку в шею погибшего. Сыктывкарец сразу же придумал план, как избавиться от тела. Сначала он вывез труп в овраг, а затем перенес его на берег озера, где и закопал.

- В ходе расследования 36-летний обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего, - отметили в пресс-службе ведомства.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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