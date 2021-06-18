В Коми уехал на рыбалку и пропал 62-летний Николай Макшанцев

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми пропал 62-летний житель села Шердино Николай Макшанцев. Мужчина уехал на рыбалку 16 июня и не вернулся домой. Об исчезновении рыбака сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Коми».

Сообщается, что в день пропажи мужчины был в камуфляжной экипировке и черных сапогах.

Приметы Николай Макшанцева: рост 170 см, нормального телосложения, черные волосы, карие глаза, носит усы.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, то волонтеры просят сообщить об этом по телефону горячей линии отряда 8(800)700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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