Сыктывкарку судили за оскорбление полицейского и ложный донос

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В Сыктывкаре 30-летнюю местную жительницу признали виновной в оскорблении полицейского и заведомо ложном доносе, соединенном с обвинением лица в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В августе прошлого года правоохранитель заметил возле подъезда на улице Советской фигурантку с алкоголем. Кроме того, у женщины были признаки алкогольного опьянения. Правоохранитель напомнил сыктывкарке, что в общественном месте запрещено находиться в таком состоянии, а также нельзя распивать алкоголь. В ответ женщина начала оскорблять стража порядка, а затем позвонила в полицию и заявила, что сотрудник МВД ударил ее по лицу. Однако проверка показала, что ничего подобного не было.

Сыктывкарка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Женщина объяснила, что решилась на преступление, так как потому разозлилась на полиции из-за сделанного им замечания. Суд приговорил ее к году лишения свободы.

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