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Происшествия20 июня 2021 7:37

В Коми с 15-метровой высоты из окна упал двухлетний ребенок

Источник:kp.ru
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Инцидент произошел 19 июня по адресу улица Некрасова, 51.

Инцидент произошел 19 июня по адресу улица Некрасова, 51.

Фото: Архив "КП"

В Воркуте накануне из окна многоквартирного дома по улице Некрасова упал двухлетний мальчик. Ребенок, к счастью, остался жив.

Сообщается, что после падения малыша госпитализировали в больницу, где сейчас за ним организован круглосуточный медицинский уход. У ребенка диагностированы многочисленные травмы конечностей и головы.

По предварительной версии, мальчик был в комнате один, пока его отец отлучился на кухню. В это время ребенок забрался на подоконник, навис над открытым окно и выпал прямо на асфальт.

По данному факту начата проверка.

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