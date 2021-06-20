В Коми с 15-метровой высоты из окна упал двухлетний ребенок

Инцидент произошел 19 июня по адресу улица Некрасова, 51. Фото: Архив "КП"

В Воркуте накануне из окна многоквартирного дома по улице Некрасова упал двухлетний мальчик. Ребенок, к счастью, остался жив.

Сообщается, что после падения малыша госпитализировали в больницу, где сейчас за ним организован круглосуточный медицинский уход. У ребенка диагностированы многочисленные травмы конечностей и головы.

По предварительной версии, мальчик был в комнате один, пока его отец отлучился на кухню. В это время ребенок забрался на подоконник, навис над открытым окно и выпал прямо на асфальт.

По данному факту начата проверка.

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