В Коми ураган снес деревья и столбы

Фото: «Типичная Печора», «Новости Усинска»

Накануне в Коми разбушевался штормовой ветер. Ураган прошелся особенно сильно по Печоре и Усинску. В этих городах ветер повалил деревья, заборы и столбы, срывал крыши с домов.

Фотографии после урагана появились в социальных сетях. На кадрах запечатлено, как стволы, казалось бы мощных деревьев, жалко лежат на проезжей части и дворах жителей горда.

Сообщается, что порывы воздушного потока достигали 27 м/с. Этого вполне достаточно, чтобы разрушить металлические каркасные строения и вырвать деревья с корнем.

Добавим, что сегодня, 20 июня, в Печоре ожидается умеренный ветер, ночью он может перерасти в порывистый. Такая же погода, по словам местных синоптиков, ждет и жителей Усинска.

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