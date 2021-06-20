В Коми спасатели обнаружили два трупа в сгоревшей даче

В тушении пожара были задействованы 13 огнеборцев и 6 единиц техники Фото: Архив "КП"

В Ухте пожар унес жизни двоих людей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

По данным ведомства, возгорание произошло накануне в СНТ «Металлист» по улице Садовая поздно ночью - в 3:53. Пока пожарные добирались до места происшествия, дом уже был весь охвачен огнем. Локализовать пожар удалось в половине пятого утра.

После тушения пожара спасателями были обнаружены два бездыханных тела - мужчины и женщины, предположительно, хозяев дачи. На момент смерти им было 76 и 61 год соответственно.

Что стало причиной страшного пожара и гибели дачников, сейчас устанавливается. Начато разбирательство.

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