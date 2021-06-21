Вынесен приговор распространителю порнографии из Коми

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Вынесен приговор жителю Инты за незаконный оборот порнографических материалов.

Он зарегистрировал под вымышленным именем страницу в социальной сети «ВКонтакте» и разместил на ней порнографические материалы в виде аудиовизуального файла. Так как соцсеть это общедоступное место, поэтому мужчина осуществил его публичную демонстрацию. То есть совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ.

Суд принял во внимание, что совершенное преступление, законодателем отнесено к категории тяжких, вместе с тем подсудимый характеризуется положительно, ранее не судим, учтены обстоятельства смягчающие наказание.

Интинский суд назначил минимальное установленное законом наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Предварительное следствие осуществлял отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Инте Республики Коми.

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