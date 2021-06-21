Житель Коми пытался продать квартиру и перевел мошеннику 30 тысяч

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Житель Ижемского района, 1955 года рождения перевел мошеннику 30 тысяч рублей при продаже квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина приехал в Воркуту, чтобы продать свое жилье. Житель Коми разместил объявление на «Авито», и с ним связался покупатель. Собеседник рассказал, что находится за пределами Воркуты, но хочет купить квартиру. Для того, чтобы недвижимость не продали другому, незнакомец предложил внести задаток.

Для получения денежных средств мужчине сказали подойти к банкомату и распечатать чеки. Житель Ижемского района выполнял все инструкции. В какой-то момент покупатель стал диктовать свои условия, и мужчина перевел на указанный номер 30 тысяч рублей. Затем мужчина понял, что стал жертвой афериста, и обратился в полицию. Лжепокупатель звонил с номера, зарегистрированного в Башкирии. Возбуждено уголовное дело. О подобных аферах мужчина знал.

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