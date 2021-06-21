В Коми женщина забила до смерти знакомого трехлитровой банкой

Жительница Усть-Куломского района подозревается в гибели знакомого Фото: Архив "КП"

Кровавая драма произошла в Усть-Куломском районе Коми в поселке Кебанъель. Местная жительница забила до смерти своего знакомого. О подробностях трагедии рассказали в пресс-службе СК по Коми.

Выяснилось, что 58-летняя женщина и ее 55-летний друг в день происшествия выпивали и проводили вместе время. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и в порыве ярости женщина нанесла по голове мужчины удары тем, что первое попалось под руку – трехлитровой банкой. Удары были такой силы, что несчастный умер до приезда «скорой».

- Подозреваемая задержана, в отношении нее по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - заключили в Следкоме. Расследование уголовного дела продолжается.

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