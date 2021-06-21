Под Ухтой четвертый день ищут пропавшего сторожа

Под Ухтой четвертый день ищут пропавшего 60-летнего сторожа.

Работодатель привез 60-летнего сторожа на лесозаготовки в район 60-го километра автодороги Ухта - Четлас. В пятницу, 18 июня, начальник приехал на делянку, однако сторожа там не оказалось. В бытовке лежали очки, телефон и вещи мужчины.

Предварительно, перед вахтой сторож злоупотреблял алкоголем. Не исключено, что у мужчины случился алкогольный делирий, и он сбежал в лес. Сначала вахтовика искали работники, а потом – полицейские. Правоохранители передали сообщение о пропавшем спасателям, которые искали сторожа 19-20 июня. Как передает "Комиинформ", пока никаких результатов нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижме искали мужчину с потерей памяти (подробнее)