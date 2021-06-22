Жителей Коми предупредили об опасных симптомах «индийского» штамма COVID-19

Инфекционист назвал новые симптомы «индийского» штамма коронавируса Фото: архив "КП"

В России распространяется опасный штамм коронавируса – индийский. Данный вид мутации куда серьезнее, чем его предшественник, говорят специалисты. Так, врачи перечислили новые симптомы, которые характерны «индийскому» штамму COVID-19.

Врач-инфекционист из Индии рассказал, что зараженным предстоит столкнуться с четырьмя новыми симптомами – диарей, потерей слуха, тромбозом, провоцирующим гангрены, а также тяжелыми расстройствами желудка.

Что примечательно, при заболевании данным типом у пациентов чаще всего отсутствуют кашель и температура. Также мутированный вид отличает и тот факт, что он поражает молодых – от 25 до 50 лет. Старый вид вируса атаковал больше людей пожилого возраста.

Также глава российского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил изданию LIFE, что вакцина уберегает от нового вида штамма, однако, чтобы избежать тяжких последствий, стоит чаще ревакцинироваться. Врач заметил, что «индийский» штамм намного агрессивнее и действует в организме быстрее, поэтому он советуют россиянам запастись антителами заранее, то есть привиться.

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