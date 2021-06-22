В Коми «Лада» опрокинулась в кювет: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 21 июня, в Ухте «Лада Приора» опрокинулась в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.08. Мужчина 1980 года рождения на большой скорости ехал за рулем «Приоры» по подъезду к поселку Ярега. На третьем километре водитель не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадал сам водитель. У него ушиб грудного отдела позвоночника. Мужчину госпитализировали. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Стаж вождения у него с 2007 года.

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