В Коми нашли тело пропавшего в мае рыбака

В Коми на реке Шарью найдено тело одного из рыбаков, пропавших еще в мае.

Трагедия произошла в конце мая на реке Уса. В устье реки Шарью обнаружили перевернутую лодку и вещи пропавших рыбаков. Это были мужчины 1978 и 1976 годов рождения. Пропавших искали спасатели, к поискам также привлекли водолазов, но рыбаков так и не удавалось найти.

На выходных местные жители обнаружили в реке всплывшее на поверхность тело человека. Им оказался мужчина 1978 года рождения. Это был один из тех самых пропавших рыбаков. На место отправились спасатели. Как передает «Комиинформ», они будут вновь искать второго рыбака.

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