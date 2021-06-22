Студентов Коми призвали вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года

Минздрав рекомендовал студентам привиться от коронавируса до 1 июля Фото: Архив "КП"

Студенты Коми должны пройти обязательную вакцинацию. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава ведомства уточнил, что лучше привиться до 1 июля этого года.

- Студентам необходимо вакцинироваться от ковида перед началом учебного года, желательно до 1 июля, - приводит его слова телеканал 360.

Уже известно, что Финансовый университет будет отказывать в заселении в общежитие тем студентам, у которых нет пометки о вакцинации.

Сейчас обязательная вакцинация уже введена в 11 регионах страны. В Коми на данный момент этот режим не действует. Глава республики Владимир Уйба не раз признавал, что темпы вакцинации в регионе сильно отстают. Врачи сходятся во мнении, что без коллективного иммунитета волны коронавируса будут повторяться каждые полгода.

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