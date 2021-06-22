Житель Коми перевел мошенникам более полутора миллионов рублей

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Житель Ухты перевел мошенникам более полутора миллионов рублей, пытаясь спасти свои сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчине позвонил неизвестный абонент и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя ухтинца. «Сотрудник банка» убедил горожанина взять реальный займ и перевести деньги на якобы безопасный счет. В итоге ухтинец переводил деньги два дня, а потом понял, что стал жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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