В Доме культуры в Коми нашли мертвого сторожа

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Доме культуры в Прилузском районе нашли мертвого сторожа. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Коми.

Информация о случившемся поступила от Центра бухгалтерского обслуживания и хозяйственного технического обеспечения. В воскресенье, 20 июня, вахтер при смене сторожа обнаружила его лежащим без признаков жизни. Мертвого сотрудника нашли в 8.45 в фойе Дома культуры. О причинах смерти сторожа не сообщается. Обстоятельства случившегося уточняются. Организуется комиссия по расследованию несчастного случая.

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