В Коми из-за аномальной жары побит 100-летний температурный рекорд

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В Коми побит температурный рекорд, который держался целый век. В столице республики днем, 22 июня, столбик термометра показывал +31,5 градусов. Предыдущий рекорд был равен 31 градусу жары и был установлен еще 22 июня 1919 года.

Республиканские синоптики полагают, что в пятницу, 25 июня, может быть побито еще одно значение – месячное. В 1963 году в этот же день метеорологи зафиксировали температурное значение на уровне +35,3 градусов.

Аномальная жара в Коми связана с интенсивной волной теплого воздуха с юга. По всей территории республики, кроме северных районов, столбик термометра поднимется до +30. Уже на выходных ожидается снижение температурных показателей из-за грозового фронта.

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