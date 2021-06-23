В Вуктыле отключение горячей воды из-за долгов котельной продлится до июля

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Жители Вуктыла останутся без горячей воды еще более одной недели. Дело в том, что накануне из-за долгов городской котельной газовики отключили подачу горячего водоснабжения. Уточняется, что горожане не заплатили более 158 млн рублей, из-за чего теперь и у котельной, и у квартирантов возникли проблемы.

Отмечается, что неудобства придется потерпеть до 6 июля. Всех жителей, имеющих задолженность за коммунальные услуги, просят их погасить в ближайшее время.

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