В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра

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В Коми продолжает бушевать непогода. По сообщению региональных синоптиков, в восточных и южных районах республики прогнозируются опасные природные явления: град, ливни, грозы, а также сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 20 м/с.
Также жителей Коми предупреждают об устойчивой жаре. Столбик термометра поднимется до +32 градусов тепла. Такая аномально знойная погода продержится в регионе до конца рабочей недели.
Ранее федеральные метеорологи заявили, что республика находится в очаге аномальной жары. Температура воздуха превышает норму на 10 градусов.
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