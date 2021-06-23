В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра

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В Коми продолжает бушевать непогода. По сообщению региональных синоптиков, в восточных и южных районах республики прогнозируются опасные природные явления: град, ливни, грозы, а также сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 20 м/с.

Также жителей Коми предупреждают об устойчивой жаре. Столбик термометра поднимется до +32 градусов тепла. Такая аномально знойная погода продержится в регионе до конца рабочей недели.

Ранее федеральные метеорологи заявили, что республика находится в очаге аномальной жары. Температура воздуха превышает норму на 10 градусов.

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