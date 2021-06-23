В Коми во время купания утонул 17-летний подросток

В Усть-Куломском районе утонул 17-летний юноша Фото: архив "КП"

В Коми накануне трагически погиб 17-летний подросток. Мальчик утонул в Вычегде во время купания.

Известно, что несчастный случай произошел в селе Деревянск. Подросток отправился на местный пляж вместе с друзьями. В какой-то момент он заплыл слишком далеко и пропал из виду. Все попытки товарищей найти друга не увенчались успехами.

Сейчас тело ребенка пытаются найти водолазы. По данным издания «Комиинформ», дети купались на несанкционированном пляже.

- Глубины в том месте достигают трех метров, имеются ямы, дно чистое. По состоянию на 08:00 результатов поиска пока нет. Группа работает, - сообщили в СПАС-Коми.

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