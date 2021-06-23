Сыктывкарка пыталась купить билет и лишилась 8800 рублей

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Жительница Сыктывкара 1964 года рождения лишилась 8800 рублей при покупке билета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина решила оформить билет для автомобильной поездки из Кирова в Сыктывкар на одном из сайтов по поиску попутчиков. Мошенники отправили жительнице столицы Коми ссылку, по которой надо было подтвердить бронирование. На этом сайте она ввела данные своей карты, после чего произошло списание 8800 рублей, и поездка не состоялась.

Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета. Номер телефона, который использовал злоумышленник, зарегистрирован в Москве.

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