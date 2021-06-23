В Коми 23 тысячи человек за год воспользовались электронными проездными

Фото: пресс-служба ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1»

В Коми 23 тысячи человек за первый год работы электронных проездных воспользовались данной услугой. Об этом сообщает ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1».

- За год работы системы она зарекомендовала себя, как удобный инструмент для всех ее участников, и в первую очередь – льготных пассажиров. Положительный опыт нашел отклик в других городах республики. Перевозчик Усинска выразил предметную заинтересованность во внедрении электронных проездных, — сказал Дмитрий Чепурнов, директор ООО «САТП №1».

Сегодня ежедневно оформляется порядка 15 карт. Среднее количество поездок по одной карте в столице составило 44 поездок, в Ухте — 38.

Баланс социальной транспортной карты можно пополнять лично или онлайн, а также через услугу автоплатежа. Это позволяет избежать очередей, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. При утере карты её можно восстановить, при этом сохранив положительный баланс.

В Сыктывкаре получить социальную транспортную карту можно по адресам:

- Октябрьский проспект, д. 124,

- проспект Бумажников, д. 42.

В Ухте стать обладателем карты можно в Территориальном центре обслуживания населения по улице Первомайской, д. 2/6.

Напомним, стоимость абонемента на календарный месяц составляет 420 рублей. Услугой льготного проезда могут воспользоваться инвалиды, ветераны, дети из многодетных семей и другие льготные категории граждан.

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