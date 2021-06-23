В Сыктывкаре продлили работу пункта вакцинации на вокзале

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Пункт вакцинации на Привокзальной площади в Сыктывкаре будет работать еще два дня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Жители и гости Сыктывкара 23 и 24 июня смогут пройти вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте на Привокзальной площади. Он будет работать с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00. Продлить работу пункта вакцинации решили в связи с тем, что много людей не успели сделать прививку 22 июня. Привиться можно одним из двух видов вакцины (Спутник V либо КовиВак).

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