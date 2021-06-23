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Происшествия23 июня 2021 15:12

В Сыктывкаре 48-летний мужчина до смерти забил знакомого топором

Источник:kp.ru
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Житель Сыктывкара осужден за убийство знакомого

Житель Сыктывкара осужден за убийство знакомого

Фото: архив "КП"

В одной из квартир Сыктывкара разыгралась кровавая драма. Ссора двух пьяных мужчин закончилась смертью одного из них.

Как сообщает пресс-служба СК по Коми, трагические события развернулись осенью прошлого года. Знакомые выпивали дома по Коммунистической улице. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора и 48-летний мужчина ударил лезвием топора своего 33-летнего собутыльника.

Потерпевшего экстренно доставили в реанимацию. В конце февраля 2021 года он скончался от травмы, не приходя в сознание.

- В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в СК.

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