В Коми у женщины украли 3 тысячи при покупке авиабилетов

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В Ухте местная жительница перевела мошенникам 2935 рублей, пытаясь купить авиабилеты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина заказала в интернете авиабилеты из Ухты в Санкт-Петербург. На сайте известного авиаперевозчика, куда перешла ухтинка, были указаны реквизиты компании и другая информация. Ухтинка оплатила билеты, и с ее счета списалось 2935 рублей. Далее на ее электронную почту должны были быть направлены билеты. Женщина несколько дней ждала письма от компании, а затем обратилась в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о краже с банковского счета.

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