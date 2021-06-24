В Коми сохранятся льготные тарифы на отопление

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

С 1 июля 2021 года в Коми будут действовать льготные тарифы на тепловую энергию. Соответствующее решение принял республиканский Комитет по тарифам.

Ведомство утвердило льготные тарифы, в том числе, на тепловую энергию, и их «заморозку» для населения, которое получает тепловую энергию от девяти филиалов АО «Коми тепловая компания». Кроме того, будут заморжены тарифы для населения, получающего тепловую энергию еще от 10 компаний. С 1 июля 2021 года для таких потребителей тарифы на тепловую энергию останутся на прежнем уровне. На обеспечение льготных тарифов в этом году потратят более 1,45 миллиарда рублей.

Для остальных потребителей тарифы на тепло на 2021 год утверждены с учетом установленных федеральных и региональных ограничений по росту платы граждан за потребленные коммунальные услуги. С размерами льготных тарифов на теплоснабжение можно ознакомиться по ссылке.

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