В Коми запретили продажу энергетиков детям

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В Коми запрещена продажа энергетических безалкогольных напитков детям, не достигшим 18 лет. Такой закон приняли депутаты Госсовета на сегодняшнем заседании. Отмечается, что «за» проголосовали все парламентарии.

Депутаты уверены, что беспрепятственная продажа энергетиков детям способствует развитию проблем со здоровьем. Добавим, что Коми – это не единственный регион, где запрещена продажа таких напитков несовершеннолетним: закон действует на территории 40 субъектов страны.

В силу закон вступит уже 1 сентября.

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