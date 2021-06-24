Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 13:51

В Коми запретили продажу энергетиков детям

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми запрещена продажа энергетических безалкогольных напитков детям, не достигшим 18 лет. Такой закон приняли депутаты Госсовета на сегодняшнем заседании. Отмечается, что «за» проголосовали все парламентарии.

Депутаты уверены, что беспрепятственная продажа энергетиков детям способствует развитию проблем со здоровьем. Добавим, что Коми – это не единственный регион, где запрещена продажа таких напитков несовершеннолетним: закон действует на территории 40 субъектов страны.

В силу закон вступит уже 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Коми одобрили новые выплаты многодетным семьям (подробности)