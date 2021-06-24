Курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан с 1 августа

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В России ужесточили требования к туристам, желающим отдохнуть на курортах Краснодарского края. Теперь с 1 августа непривитые граждане не смогут поселиться в отели, санатории, пансионаты. Такое решение приняли власти региона.

Также с 1 июля туристам придется доказать свою безопасность для окружающих, предъявив в гостинице один из этих документов: отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Уже через месяц будет действовать только сертификат.

Освобождены от этого требования будут только те, кому прививка от COVID-19 противопоказана по решению врачей. Им необходимо взять соответствующий документ - медотвод.

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