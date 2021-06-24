В Коми открылись прямые рейсы по маршруту Сыктывкар – Каир

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С 19 июня жители Коми могут попасть в Каир без пересадок: из Сыктывкара летают прямые рейсы в Египет. Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, границу уже успели пересечь 185 человек.
В конце июня запланированы еще два вылета по маршруту Сыктывкар – Каир и Сыктывкар – Анталья.
В таможне напомнили, что для полета в другую страну туристы обязаны предоставить доказательства того, что они безопасны для окружащих. Так, в аэропорту от граждан потребуют отрицательный ПЦР-тест на английском языке.
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