Фото: архив КП

С четверга, 24 июня, в лесах Коми ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Такое решение было принято в связи с сухой и жаркой погодой. Постановление подписано для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность в лесах. При установлении четвертого и пятого классов пожарной опасности в лесах ограничено пребывание людей в лесах, а также въезд в них транспорта. Исключением станет сквозной проезд по дорогам.

Людям, использующим леса, нужно обеспечить повышенную готовность средств предупреждения и тушения лесных пожаров. Кроме того, в постановлении говорится, что необходимо организовать патрулирование лесных участков, предоставленных в пользование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность (подробнее)