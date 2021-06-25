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Общество25 июня 2021 8:31

В Коми более 400 детей стали жертвами укусов клещей

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За минувшую неделю в Коми почти 180 человек стали жертвами укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью обратились 164 взрослых и 14 детей. Всего за весь период активности клещей было зарегистрировано 2 656 фактов укусов, из них - 441 ребенок пострадал от укусов.

За прошедшую неделю специалистами было исследовано 80 членистоногих, двое из них были заражены клещевым боррелиозом.

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