В Коми более 400 детей стали жертвами укусов клещей

Фото: pexels.com

За минувшую неделю в Коми почти 180 человек стали жертвами укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью обратились 164 взрослых и 14 детей. Всего за весь период активности клещей было зарегистрировано 2 656 фактов укусов, из них - 441 ребенок пострадал от укусов.

За прошедшую неделю специалистами было исследовано 80 членистоногих, двое из них были заражены клещевым боррелиозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми приняли новые правила комендантского часа для детей (подробности)