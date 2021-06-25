В Коми 19-летний студент хотел воспользоваться интимуслугами, но потерял деньги

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В Коми 19-летний студент из Корткеросского района стал жертвой мошенников, работающих в сфере интимных услуг. Юноша, захотев поразвлечься, потерял более 70 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, студент нашел на одном из сайтов объявление об оказании нужных ему услуг. Парень созвонился с девушкой и сообщил, что хотел бы встретиться. Цена вопроса – три тысячи рублей. Студент, согласившись на условия, пошел к ближайшему банкомату и перевел деньги, однако девушка заявила, что никакие деньги ей на счет не поступали, и попросила снова прислать средства, но уже по новым реквизитам. Так продолжилось несколько раз.

- Она пояснила, что часть средств взимается как залог за ее безопасность, и их студенту по окончании встречи переведут обратно. Сельчанин каждый раз шел на уступки и переводил посредством мобильного приложения требуемые деньги, надеясь, что «прекрасная дама» все-таки составит ему компанию, - пояснили в пресс-службе МВД.

Как только переведённая сумма стала равна 74 тысячам рублей, молодой человек понял, что его обманули, и он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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