Туристы из Коми с прививкой от COVID-19 могут посетить Египет без ПЦР-теста

Фото: pexels.com

Туристы, решившие отдохнуть на курортах Египта, смогут попасть в страну без справки об отсутствии заболевания коронавирусом. Такое решение приняли власти Египта.

Уточняется, что справку международного образца об отрицательном ПЦР-тесте можно заменить сертификатом о вакцинации «Спутником V». Однако есть нюанс: гражданин должен пройти полный курс, то есть иметь отметку о прохождении двух этапов прививки. После этапа введения второго компонента обязательно должно пройти 14 дней. Тогда границы Египта для потенциального туриста будут открыты. Сертификаты должны содержать QR-код и оригинальную печать.

- Если же пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30), - говорится в сообщении.

На данный момент в Коми вакцинировано около 120 тысяч человек. В Египет в конце июня уже направились на отдых почти 200 туристов из республики. Как сообщала ранее «КП-Коми», еще один прямой рейс в Каир запланирован в конце июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристы из Коми смогут напрямую попасть в Египет (подробности)