В Коми пункты вакцинации будут работать в выходные дни

В Коми продолжается массовая вакцинация населения Фото: Архив "КП"

В Коми проходит масштабная вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Для удобства жителей пункты вакцинации работают ежедневно. Также прививку можно сделать в офисах «Мои Документы».

Для вакцинации понадобится только паспорт, СНИЛС и медполис. Перед процедурой проводится медицинский осмотр и консультация с врачом.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации можно на сайте Министерства здравоохранения Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми после вакцинации от COVID-19 заболели 75 человек (подробности)