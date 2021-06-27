В Сыктывкаре отремонтируют железнодорожную станцию Эжва

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В Сыктывкаре сделают ремонт железнодорожной остановки «Эжва». Работы уже начались на этой неделе, закончить их обещают к 20 августа.

На пассажирской платформе заменят освещение, установят ограждение и два новых крытых павильона для ожидания. Позаботятся и о людях с ограниченными возможностями здоровья: появятся специальные сходы и пандусы.

Обновлением остановки занимается Северная железная дорога, сообщает пресс-служба компании.

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