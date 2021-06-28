В Коми два пассажира пострадали из-за нетрезвой женщины-водителя

За рулем авто была нетрезвая женщина. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Корткеросском районе Коми произошло ДТП из-за выпившей женщины-водителя. Дама не справилась с управлением и вылетела в кювет. Женщина водит авто с 2017 года.

Авария произошла 27 июня утром в 8:10 на дороге Сыктывкар - Троицко-Печорск. Женщина 1997 года рождения за рулем Mitsubishi Lancer была нетрезвой. Она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.

Пострадали мужчины 1989 и 1994 годов рождения. У первого закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб поясничного отдела позвоночника. У второго – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом костей кисти, ушиб поясничного отдела позвоночника, сообщает Комиинформ.

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