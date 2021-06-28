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Происшествия28 июня 2021 14:16

Жителя Коми судили за то, что он грозил убить 17-летнего сына

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Удорском районе 59-летнего жителя села Ёртом признали виновным в угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 13 апреля. Пьяный фигурант поссорился со своим 17-летним сыном и начал угрожать ему убийством. При этом мужчина решил продемонстрировать серьезность своих намерений. Для этого злоумышленник бросил нож во входную дверь, рядом с которой стоял подросток. Когда молодой человек выбежал из дома, его отец кинул в дверь второй кухонный нож. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили 180 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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