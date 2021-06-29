В Сыктывкаре продолжают сносить самострои

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре продолжается работа по демонтажу незаконных построек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей столицы Коми, сейчас завершается снос пяти самостроев, находящихся в районе Магистрального проезда, 6/2. Собственники самостоятельно начали разбирать хозпостройки. На сегодняшний три из пяти строений уже полностью демонтировали. Планируется, что остальные снесут в ближайшее время.

Всего в этом году администрация подала 12 исковых заявлений о демонтаже самовольно размещенных объектов. Они находятся на муниципальной земле по улицам Рейдовая и Пихтовая, а также в поселке Седкыркещ. В столице Коми продолжат выявлять факты самозахвата.

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