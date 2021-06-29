В Коми мастер сервисного центра украл у клиента ноутбук

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Воркуте мастера сервисного центра подозревают в краже ноутбука у клиента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился воркутинец и рассказал, что у него украли ноутбук стоимостью 36,5 тысячи рублей. Оказались, что мужчина сдал технику в ремонт, но назад ее не получил. Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Северный 1987 года рождения. Мужчина работал мастером и украл ноутбук. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в краже и вернул ноутбук.

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