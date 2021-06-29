В Коми построят мост через реку Айюва

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сосногорском районе планируют построить мост через реку Айюва. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

Руководитель региона поручил выделить деньги из республиканского бюджета на проектирование и строительство моста через реку Айюва. Планируется, что объект будет расположен в поселке Керки Сосногорского района. Сейчас оба берега реки в этом месте связывает подвесной пешеходный деревянный мост.

Строительство моста позволит обеспечить круглогодичный проезд по автомобильной дороге «Керки-Том». Она проходит по территории Сосногорского и Ижемского района, а также Ухты.

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